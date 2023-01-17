Бабушкина (Вилявина) Варвара Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Вилявина) Варвара Лукьяновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.11.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Муж

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1826 ст.

Отец: Вилявин Лукьян Осипович

Мать: Вилявина Ксения Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: умершего мещанина Михаила Ивановича Займенцева дочь Лукерья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 13 номер 132
Бракосочетание
12.02.1841 ст.

Муж: Бабушкин Петр Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Селения Яицкого крестьянин Разночинского общества Петр Андреевич Бабушкин -19 лет Невеста: Красноярского мещанина Лукьяна Осиповича Вилявина дочь Варвара Лукьяновна -18 лет https://rodoslo... Показать все
Смерть
Неизвестно
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