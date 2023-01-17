Бабушкина (Вилявина) Варвара Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения25.11.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1826 ст.
Отец: Вилявин Лукьян Осипович
Восприемник: умершего мещанина Михаила Ивановича Займенцева дочь Лукерья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 13 номер 132
Бракосочетание
12.02.1841 ст.
Жених: Селения Яицкого крестьянин Разночинского общества Петр Андреевич Бабушкин -19 лет Невеста: Красноярского мещанина Лукьяна Осиповича Вилявина дочь Варвара Лукьяновна -18 лет https://rodoslo... Показать все
Смерть
Неизвестно