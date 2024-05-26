Свиридова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928

Отец: Сверидов Александр

Мать: Свиридова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беседин Юрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беседин Александр

Рождение ребёнка
26.09.1949

Дочь: Острикова (Лоскутова) Людмила Степановна

Отец ребёнка: Лоскутов Степан

Смерть
Неизвестно

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