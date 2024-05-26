Свиридова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1928
Отец: Сверидов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беседин Юрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беседин Александр
Рождение ребёнка
26.09.1949
Дочь: Острикова (Лоскутова) Людмила Степановна
Отец ребёнка: Лоскутов Степан
Смерть
Неизвестно