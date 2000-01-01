Пукк Юхан ? (Юхан? Йоханн? Иоганн? Петр?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПукк Юхан ? (Юхан? Йоханн? Иоганн? Петр?)

Пукк Юхан ? (Юхан? Йоханн? Иоганн? Петр?)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1850 по 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился и/или работал в Эстонии (со слов внучки Нонны) Нонна (его внучка, моя двоюродная бабушка) упоминала города Выру и Тарту, однако непонятно - просто посещала города в детстве, или это города п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Пукк Владимир Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close