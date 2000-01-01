Пукк Юхан ? (Юхан? Йоханн? Иоганн? Петр?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1850 по 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
С 1850 по 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился и/или работал в Эстонии (со слов внучки Нонны) Нонна (его внучка, моя двоюродная бабушка) упоминала города Выру и Тарту, однако непонятно - просто посещала города в детстве, или это города п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно