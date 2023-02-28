Смоляков Никифор Спиридонович
Место рождения
Дата рождения19.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1859
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Крещение
20.03.1859
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смоляков Спиридон Александрович. Отец. Казак Чесноковского отряда Смолякова Домна Григорьевна. Мать Чернышёв Пётр Борисович. Восприемник. Казак Чесноковского отряда. Кандалинцева Анна Степановна. Восп... Показать все
Смерть
Неизвестно