Смоляков Никифор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмоляков Никифор Спиридонович

Смоляков Никифор Спиридонович

avatar

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

19.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1812 г.р.

Мать

До 1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1859

Отец: Смоляков Спиридон Александрович

Мать: Смолякова Домна Григорьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1859
Крещение
20.03.1859
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смоляков Спиридон Александрович. Отец. Казак Чесноковского отряда Смолякова Домна Григорьевна. Мать Чернышёв Пётр Борисович. Восприемник. Казак Чесноковского отряда. Кандалинцева Анна Степановна. Восп... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close