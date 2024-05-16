Демидов Николай Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Николай Алексеевич

Демидов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
17.05.1930

Дочь: Демидова Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
20.09.1930

Дочь: Демидова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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