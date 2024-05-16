Демидов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
17.05.1930
Дочь: Демидова Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
20.09.1930
Дочь: Демидова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Прудниченко Ульяна Степановна
Смерть
Неизвестно