Грудинин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудинина Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Елисеева Зоя Александровна
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грудинин Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Елисеева Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно