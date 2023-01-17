Грудинин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудинин Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудинина Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Елисеева Зоя Александровна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудинин Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: Елисеева Зоя Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Зоя Александровна

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