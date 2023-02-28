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Шмелёв Василий Михайлович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885

Отец: Терёхин Михаил Кузьмич

Мать: Васса Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1903

Жена: Шмелёва Анастасия Панкратовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1903

Сын: Шмелёв Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1905

Сын: Шмелёв Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.01.1907

Сын: Шмелёв Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1911

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1912

Сын: Шмелёв Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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