Шмелёв Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885
Отец: Терёхин Михаил Кузьмич
Мать: Васса Васильевна
Бракосочетание
25.01.1903
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.1903
Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна
Рождение ребёнка
19.07.1905
Сын: Шмелёв Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна
Рождение ребёнка
06.01.1907
Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна
Рождение ребёнка
22.07.1911
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна
Рождение ребёнка
18.12.1912
Мать ребёнка: Шмелёва Анастасия Панкратовна
Смерть
Неизвестно