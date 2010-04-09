Ковалев Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Павел Андреевич

Ковалев Павел Андреевич

avatar

Место рождения

Ворошиловградская обл., Ворошиловградский р-н, с. Паськов

Дата рождения

28.06.1918

Дата смерти

09.04.2010

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ворошиловградская обл., Ворошиловградский р-н, с. Паськов
Военная служба
1938
Дата призыва
Смерть
09.04.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close