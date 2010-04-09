Ковалев Павел Андреевич
Место рожденияВорошиловградская обл., Ворошиловградский р-н, с. Паськов
Дата рождения28.06.1918
Дата смерти09.04.2010
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1918
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Ворошиловградская обл., Ворошиловградский р-н, с. Паськов
Военная служба
1938
Дата призыва
Смерть
09.04.2010