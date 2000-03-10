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Соловьев Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1917

Дата смерти

10.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1917

Отец: Соловьев Иван Васильевич

Мать: Соловьева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Соловьев Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Соловьева Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Соловьев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
?.05.1955

Сын: Соловьев Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Ольга Петровна

Смерть
10.03.2000
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