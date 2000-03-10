Соловьев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1917
Дата смерти10.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1917
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соловьев Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Соловьева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Соловьев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
?.05.1955
Сын: Соловьев Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Ольга Петровна
Смерть
10.03.2000