Никита Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти20.03.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Григорий Васильев
Мать: Мавра Петрова
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Егор Никитич
Мать ребёнка: Федосья Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Марфа Никитична
Мать ребёнка: Федосья Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Никандр Никитин
Мать ребёнка: Федосья Галактионовна
Рождение ребёнка
01.06.1858 ст.
Мать ребёнка: Серафима Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серафима Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Галактионовна
Смерть
20.03.1872 ст.
Причина смерти: от естественной
Похороны
23.03.1872 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан