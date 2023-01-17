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Никита Григорьев

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Место рождения

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

20.03.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Григорий Васильев

Мать: Мавра Петрова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Егор Никитич

Мать ребёнка: Федосья Галактионовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Марфа Никитична

Мать ребёнка: Федосья Галактионовна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Никандр Никитин

Мать ребёнка: Федосья Галактионовна

Рождение ребёнка
01.06.1858 ст.

Сын: Жорин Никифор Никитин

Мать ребёнка: Серафима Алексеевна

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серафима Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Галактионовна

Смерть
20.03.1872 ст.
Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от естественной
Похороны
23.03.1872 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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