Воронов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1894 г.р.

Мать

Около 1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Воронов Иван

Мать: Воронова Мария

Смерть
Неизвестно
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