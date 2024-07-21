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Ковров Александр Яковлевич

Место рождения

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ковров Яков Андреевич

Мать: не указана

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.02.1875 ст.

Жена: Коврова Павла Андреевна

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1876 ст.

Дочь: Коврова Александра Александровна

Мать ребёнка: Коврова Павла Андреевна

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Коврова Анна Александровна

Мать ребёнка: Коврова Павла Андреевна

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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