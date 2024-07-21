Ковров Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ковров Яков Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1875 ст.
Жена: Коврова Павла Андреевна
Рождение ребёнка
?.03.1876 ст.
Дочь: Коврова Александра Александровна
Мать ребёнка: Коврова Павла Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Коврова Анна Александровна
Мать ребёнка: Коврова Павла Андреевна
Смерть
Неизвестно