Воронина (Батурина) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батурин Семен Логинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вершинская Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Воронин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Воронин Юрий
Смерть
Неизвестно