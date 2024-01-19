Баранов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Николай

Баранов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Около 1914

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Баранов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Елена

Оренбург
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Баранова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Баранова Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close