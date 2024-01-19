Баранов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиОколо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1903
Мать ребёнка: Баранова Елена
Оренбург
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Баранова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Баранова Елена
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1914