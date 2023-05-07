Оглоблина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Оглоблин Сергей

Отец ребёнка: Оглоблин . Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Владимир

Отец ребёнка: Оглоблин . Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ф Людмила

Отец ребёнка: Оглоблин . Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин . Павлович

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