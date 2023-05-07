Оглоблина Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1958
Сын: Оглоблин Сергей
Отец ребёнка: Оглоблин . Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оглоблин Владимир
Отец ребёнка: Оглоблин . Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ф Людмила
Отец ребёнка: Оглоблин . Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оглоблин . Павлович