Козобродов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козобродов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1881

Сын: Козобродов Петр Михайлович

Мать ребёнка: ?

Балашовский уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
04.01.1901

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: ?

Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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