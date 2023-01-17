Козобродов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1881
Сын: Козобродов Петр Михайлович
Мать ребёнка: ?
Балашовский уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
04.01.1901
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: ?
Романовка, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно