Козыренко Борис Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козыренко Наталья Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1968
Дочь: Релькина (Козыренко) Елена Борисовна
Мать ребёнка: Козыренко Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно