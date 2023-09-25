Козыренко Борис Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козыренко Борис Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козыренко Наталья Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1968

Дочь: Релькина (Козыренко) Елена Борисовна

Мать ребёнка: Козыренко Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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