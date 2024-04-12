(Щепалова) Анна Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения29.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.227 стр.140,141 | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.114,115 | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.242 | Ф.56 Оп.12 Д.230 стр.15,16 | 23.11.19... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.227 стр.140,141 | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.114,115 | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.242 | 09.09.1906 восприемница рождение Вера (... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.227 стр.140,141 | Ф.56 Оп.12 Д.229 стр.114,115 | 03.03.1901 восприемница рождение Мария | дер. Рылово | отец Флегонт А... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКО (Кострома) | Государственный архив Костромской области | Ф.56 Оп.12 Д.227 стр.140,141 | 29.11.1886 рождение Анна | дер. Рылово | отец Арсений Алексеев 35 бригады, 4 батареи, рядовой | мать... Показать все
Смерть
Неизвестно