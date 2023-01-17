Евсеев Евсей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеев Евсей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Евсеев Иван Евсеевич

Мать: Евсеева Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Евсеев Никита Евсеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Матрена Евсеевна

Мать ребёнка: ?

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Евсеев Андриан

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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