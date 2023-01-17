Евсеев Евсей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Евсеев Иван Евсеевич
Мать: Евсеева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Матрена Евсеевна
Мать ребёнка: ?
Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Евсеев Андриан
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно