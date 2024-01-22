Лукашов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукашова (Гусакова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукашова (Гусакова) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукашова (Гусакова) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукашова (Гусакова) Екатерина Васильевна

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