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Матрона Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

14.12.1780

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1732 06.10.1732 Деревни Старова Фатекова у крестьянского сына Григория Тарасова дочь Параскева - рождение дочери ИВ-1737 Жена ево Матрона Данилова 25 ИВ-1738 --- МК-1738 07.05.17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Тарасов

Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
06.10.1732

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1732 06.10.1732 Деревни Старова Фатекова у крестьянского сына Григория Тарасова дочь Параскева ИВ-1737 Параскева 4 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскева 6 ИВ-1741 Праскева 8 ИВ-1743 такой ведомости нет... Показать все
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кузьма Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1733-1737 записи о рождении нет (1732 - родилась старшая сестра, 1734 нет одной страницы) ИВ-1737 Козма полугоду ИВ-1738 --- ИВ-1739 Козма 2 ИВ-1742 Козма 8 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 К... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1738

Сын: Первый Сын Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1738 07.05.1738 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Григорья Тарасова сын Иоанн
Рождение ребёнка
17.06.1745

Сын: Второй Сын Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1745 17.06.1745 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Григорья Тарасова сын Иван
Рождение ребёнка
06.11.1752

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тарасов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1752 06.11.1752 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Григорья Тарасова сын Павел
Смерть
14.12.1780
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1780 14.12.1780 Деревни Старова Фатюкова крестьянская жена Матрона Данилова чахотной болезние

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