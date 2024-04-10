Матрона Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти14.12.1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
СТАРОЕ ФИТЮКОВО МК-1732 06.10.1732 Деревни Старова Фатекова у крестьянского сына Григория Тарасова дочь Параскева - рождение дочери ИВ-1737 Жена ево Матрона Данилова 25 ИВ-1738 --- МК-1738 07.05.17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Тарасов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1732
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
МК-1732 06.10.1732 Деревни Старова Фатекова у крестьянского сына Григория Тарасова дочь Параскева ИВ-1737 Параскева 4 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Параскева 6 ИВ-1741 Праскева 8 ИВ-1743 такой ведомости нет... Показать все
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кузьма Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
МК-1733-1737 записи о рождении нет (1732 - родилась старшая сестра, 1734 нет одной страницы) ИВ-1737 Козма полугоду ИВ-1738 --- ИВ-1739 Козма 2 ИВ-1742 Козма 8 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 К... Показать все
Рождение ребёнка
07.05.1738
Сын: Первый Сын Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
МК-1738 07.05.1738 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Григорья Тарасова сын Иоанн
Рождение ребёнка
17.06.1745
Сын: Второй Сын Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
МК-1745 17.06.1745 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Григорья Тарасова сын Иван
Рождение ребёнка
06.11.1752
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Тарасов
МК-1752 06.11.1752 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Григорья Тарасова сын Павел
Смерть
14.12.1780
МК-1780 14.12.1780 Деревни Старова Фатюкова крестьянская жена Матрона Данилова чахотной болезние