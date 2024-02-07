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Васильев Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Петр Павлович

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
02.04.1928

Сын: Васильев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
03.07.1937

Дочь: Гвоздева Леонида Павловна

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
13.09.1940

Сын: Васильев Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
13.09.1940

Сын: Васильев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна

Рождение ребёнка
25.02.1944

Дочь: Фролова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна

Смерть
1961

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