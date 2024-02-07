Васильев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
02.04.1928
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
03.07.1937
Дочь: Гвоздева Леонида Павловна
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
13.09.1940
Сын: Васильев Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
13.09.1940
Сын: Васильев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна
Рождение ребёнка
25.02.1944
Дочь: Фролова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Васильева Пелагея Владимировна
Смерть
1961