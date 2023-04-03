Праскева Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Праскева Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Федоров

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Домна Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Федоров

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Петр Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Федоров

Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Федоров

Место жительства
Неизвестно
Коханово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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