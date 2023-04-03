Праскева Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Праскева Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Федоров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Домна Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Федоров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Петр Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно