Салиха Султанбекова
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
"Взята Мензелинской округи деревни Урьяды ясашного татарина дочь" (РС 1795 - пятая - по Муслюмово"
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Бадигуль
Отец ребёнка: Рахматулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахматулла
Смерть
Неизвестно