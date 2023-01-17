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Салиха Султанбекова

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Место рождения

Нижние Урьяды, Семиостровская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Урьяды, Семиостровская волость, Мензелинский уезд
"Взята Мензелинской округи деревни Урьяды ясашного татарина дочь" (РС 1795 - пятая - по Муслюмово"
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Бадигуль

Отец ребёнка: Рахматулла

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматулла

Смерть
Неизвестно
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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