Федорова Ксения Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Козма

Рождение ребёнка
09.08.1846

Сын: Козма Никита

Отец ребёнка: Герасимов Козма

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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