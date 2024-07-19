Борисовская (Стрекозова) Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Спиридонова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Борисовский Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1987
Сын: Борисовский Роман Сергеевич
Отец ребёнка: Борисовский Сергей Дмитриевич