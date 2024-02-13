Давыдова Надиря Абдурахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Надиря Абдурахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1953

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1984

Дочь: Корноухова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.07.1987

Дочь: Давыдова Нелия Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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