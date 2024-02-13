Давыдова Надиря Абдурахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1953
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1984
Дочь: Корноухова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.07.1987
Дочь: Давыдова Нелия Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности