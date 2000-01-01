Полянская (Чукалова) Галина
Место рождениясело Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Дата рождения1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец: Чукалов Анатолий
Мать: Чукалова Дина
село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полянский Антон
Отец ребёнка: Полянский Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Татьяна
Отец ребёнка: Полянский Альберт
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полянский Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полянская Ирина
Отец ребёнка: Полянский Альберт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина
Отец ребёнка: Полянский Альберт