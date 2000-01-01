Полянская (Чукалова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Чукалова) Галина

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Место рождения

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас

Дата рождения

1971

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Чукалов Анатолий

Мать: Чукалова Дина

село Горицы Кирилловского района Вологодской облас
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полянский Антон

Отец ребёнка: Полянский Альберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Татьяна

Отец ребёнка: Полянский Альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Альберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полянская Ирина

Отец ребёнка: Полянский Альберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина

Отец ребёнка: Полянский Альберт

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