Семенюк Антон Сильвестрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: Семенюк София Антоновна
Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна
Его ли дочь?
Рождение ребёнка
23.03.1893 ст.
Сын: Семенюк Захарий Антонович
Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна
Бракосочетание
До 1893 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.06.1895 ст.
Дочь: Семенюк София Антоновна
Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1900 ст.
Дочь: Семенюк Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно