Семенюк Антон Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Антон Сильвестрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: Семенюк София Антоновна

Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна

Его ли дочь?
Рождение ребёнка
23.03.1893 ст.

Сын: Семенюк Захарий Антонович

Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1893 ст.

Жена: Семенюк Анастасия Ивановна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.06.1895 ст.

Дочь: Семенюк София Антоновна

Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
21.09.1900 ст.

Дочь: Семенюк Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Семенюк Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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