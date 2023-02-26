Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Акдя Сеитова
Акдя Сеитова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1702
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сеит
Мать
Не указана
Муж
Мамай
1676 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец:
Сеит
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Мамай
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия