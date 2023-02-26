Акдя Сеитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акдя Сеитова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1676 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Сеит

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамай

Смерть
Неизвестно
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