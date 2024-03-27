Акберова (Хусаинова) Фирдауся Миннегалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберова (Хусаинова) Фирдауся Миннегалиевна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Миннегали Тухватуллович

Мать: Хусаинова Миннихаят

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Сафа Исхакович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Сафа Исхакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Сафа Исхакович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Сафа Исхакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акберов Сафа Исхакович

Смерть
Неизвестно
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