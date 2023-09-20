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Авруцкий Семен Израилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Авруцкий Изриаль Фроимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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