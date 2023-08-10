Королёв Вадим Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Вадим Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Евгений

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Дмитрий Вадимович

Мать ребёнка: Королёва Елена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королёва Елена Александровна

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