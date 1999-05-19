Гиренко Ирина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1995
Дочь: Гиренко Анастасия Вячеславовна
Отец ребёнка: Гиренко Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
19.05.1999
Сын: Гиренко Максим ВячеславовиЧ
Отец ребёнка: Гиренко Вячеслав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно