Гиренко Ирина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГиренко Ирина Витальевна

Гиренко Ирина Витальевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1995

Дочь: Гиренко Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: Гиренко Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
19.05.1999

Сын: Гиренко Максим ВячеславовиЧ

Отец ребёнка: Гиренко Вячеслав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиренко Вячеслав Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиренко Вячеслав Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close