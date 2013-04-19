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Мамонтов Евгений Юрьевич

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

22.06.1958

Дата смерти

19.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1958

Отец: Мамонтов Юрий

Мать: Мамонтова (Петрова) Нина Леонтьевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
13.09.1980

Жена: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
25.01.1981

Сын: Мамонтов Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.06.1984

Сын: Мамонтов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
19.04.2013

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