Мамонтов Евгений Юрьевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1958
Дата смерти19.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1958
Отец: Мамонтов Юрий
Бракосочетание
13.09.1980
Рождение ребёнка
25.01.1981
Сын: Мамонтов Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1984
Сын: Мамонтов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна
Смерть
19.04.2013