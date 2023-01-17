Игнатова Александра Фроловна
Место рождения
Дата рождения15.07.1915
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915
Отец: Игнатов Фрол
Мать: Игнатова Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1936
Дочь: Базанова Гелена Алексеевна
Отец ребёнка: Базанов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1938
Отец ребёнка: Базанов Алексей Васильевич
Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Базанов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Базанов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988