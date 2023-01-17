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Игнатова Александра Фроловна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

15.07.1915

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1915

Отец: Игнатов Фрол

Мать: Игнатова Неизвестно

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1936

Дочь: Базанова Гелена Алексеевна

Отец ребёнка: Базанов Алексей Васильевич

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
16.04.1938

Сын: Базанов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Базанов Алексей Васильевич

Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Базанов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Базанов Алексей Васильевич

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базанов Алексей Васильевич

Смерть
1988
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
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