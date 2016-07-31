Монтвид Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти31.07.2016
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.07.2016
31 июля 2016 г. был госпитализирован из своей квартиры (на ул. Партизана Германа) в больницу N°15 (Авангардная улица), после капельницы ушел, но | домой не пришёл. Был объявлен в розыск. Найден погибш... Показать все