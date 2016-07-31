Монтвид Владимир Александрович 1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монтвид Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

31.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Монтвид Александр Викторович

Мать: Монтвид Александра Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
31.07.2016
31 июля 2016 г. был госпитализирован из своей квартиры (на ул. Партизана Германа) в больницу N°15 (Авангардная улица), после капельницы ушел, но | домой не пришёл. Был объявлен в розыск. Найден погибш... Показать все

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