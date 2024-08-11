Иванов Аркадий Георгиевич
Место рожденияАстрахань
Дата рождения1896
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Иванов Георгий Иванович
Мать: ?
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна
Мать ребёнка: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
01.02.1925
Дочь: Волкова (Иванова) Надежда Аркадьевна
Мать ребёнка: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно