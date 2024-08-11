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Иванов Аркадий Георгиевич

Место рождения

Астрахань

Дата рождения

1896

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Иванов Георгий Иванович

Мать: ?

Бракосочетание
1918

Жена: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна

Мать ребёнка: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
01.02.1925

Дочь: Волкова (Иванова) Надежда Аркадьевна

Мать ребёнка: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна

Смерть
1967
Похороны
Неизвестно

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