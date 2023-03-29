Демидов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демидов Иван Васильевич
Мать: Демидова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Алла Алексеевна
Мать ребёнка: Демидова Зоя
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Зоя
Смерть
Неизвестно