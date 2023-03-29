Демидов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Иван Васильевич

Мать: Демидова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Алла Алексеевна

Мать ребёнка: Демидова Зоя

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Зоя

Смерть
Неизвестно
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