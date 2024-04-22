Müller (Wegele) Anna Katharine
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Müller Asmus
Рождение ребёнка
1794
Сын: Müller Johann David
Отец ребёнка: Müller Asmus
Степное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Миллер Анна Маргарет
Отец ребёнка: Müller Asmus
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Миллер Элизабет Катарина
Отец ребёнка: Müller Asmus
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Миллер Ева Катарина
Отец ребёнка: Müller Asmus
Рождение ребёнка
1801
Сын: Миллер Георг Хайнрих
Отец ребёнка: Müller Asmus
Смерть
Неизвестно