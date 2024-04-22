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Müller (Wegele) Anna Katharine

Место рождения

Тарлык, Тарлыцкая волость, Новоузенский уезд

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарлык, Тарлыцкая волость, Новоузенский уезд
Рождение ребёнка
1793

Сын: Миллер Кристиан Людвиг

Отец ребёнка: Müller Asmus

Рождение ребёнка
1794

Сын: Müller Johann David

Отец ребёнка: Müller Asmus

Степное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Миллер Анна Маргарет

Отец ребёнка: Müller Asmus

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Миллер Элизабет Катарина

Отец ребёнка: Müller Asmus

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Миллер Ева Катарина

Отец ребёнка: Müller Asmus

Рождение ребёнка
1801

Сын: Миллер Георг Хайнрих

Отец ребёнка: Müller Asmus

Смерть
Неизвестно
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