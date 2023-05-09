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Петрунёв Кирилл Юрьевич
Петрунёв Кирилл Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.1989
Пол
Мужской
Отец
Петрунёв Юрий
1966 г.р.
Мать
Петрунёва (Бачурина) Любовь Леонидовна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1989
Отец:
Петрунёв Юрий
Мать:
Петрунёва Любовь Леонидовна
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