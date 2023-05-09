Петрунёв Кирилл Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрунёв Кирилл Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1989

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1989

Отец: Петрунёв Юрий

Мать: Петрунёва Любовь Леонидовна

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