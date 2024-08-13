Колесниченко Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1927
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1954
Дочь: Самойлова (Гаранина) Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1988