Колесниченко Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1927

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927

Отец: не указан

Мать: Колесниченко Надежда Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1954

Дочь: Самойлова (Гаранина) Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1988

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