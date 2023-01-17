Телешева Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1857