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Kroos Roland
Kroos Roland
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.1902
Дата смерти
19.11.1922
Пол
Мужской
Отец
Kroos Jakob
1863 г.р.
Мать
Kroos (Kustein) Kadri
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1902
Отец:
Kroos Jakob
Мать:
Kroos Kadri
Смерть
19.11.1922
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