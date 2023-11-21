Игошин Фёдор (Феодор) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошин Фёдор (Феодор) Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игошин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1908 ст.

Дочь: Игошина Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Игошина Ефросинья Зиновьевна

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
4/I-39 Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 30 стр 132 №291ж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игошина Ефросинья Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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