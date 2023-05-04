Белолапотков Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолапотков Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белолапотков Николай Арсентьевич

Мать: Страмцова Нина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолапоткова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Белолапоткова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолапоткова Вера Геннадьевна

Мать ребёнка: Белолапоткова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белолапотков Арсений Геннадьевич

Мать ребёнка: Белолапоткова Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолапоткова Елена Михайловна

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