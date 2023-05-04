Белолапотков Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолапоткова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Белолапоткова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолапоткова Вера Геннадьевна
Мать ребёнка: Белолапоткова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белолапотков Арсений Геннадьевич
Мать ребёнка: Белолапоткова Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно