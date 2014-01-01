Каркаева Тасрибат Омариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каркаева Тасрибат Омариевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2014

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2014

Отец: Каркаев Омари Рамазанович

Мать: Паризат

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