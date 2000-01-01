Пазырева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазырева Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1903 ст.

Дочь: Пазырева Антонина Кириковна

Отец ребёнка: Пазырев Кирик Иакимович

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Рождение ребёнка
22.02.1905 ст.

Дочь: Пазырева Евдокия Кириковна

Отец ребёнка: Пазырев Кирик Иакимович

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазырев Кирик Иакимович

Смерть
Неизвестно
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