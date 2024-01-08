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Брилевский Павел Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

25.10.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Брилевский Антон Иванович

Мать: Брилевская (Шмогоревская) Текля Киселевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1839

Жена: Брилевская (Король??) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1841

Сын: Брилевский Федор Павлович

Мать ребёнка: Брилевская (Король??) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
13.10.1843

Сын: Брилевский Лука Павлович

Мать ребёнка: Брилевская (Король??) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.1845

Сын: Брилевский Константин Павлович

Мать ребёнка: Брилевская (Король??) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
17.09.1860

Сын: Брилевский Трофим Павлович

Мать ребёнка: Брилевская (Король??) Анна Николаевна

Смерть
25.10.1897
Похороны
27.10.1897

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