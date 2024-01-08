Брилевский Павел Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти25.10.1897
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.10.1839
Рождение ребёнка
05.02.1841
Сын: Брилевский Федор Павлович
Мать ребёнка: Брилевская (Король??) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
13.10.1843
Мать ребёнка: Брилевская (Король??) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1845
Сын: Брилевский Константин Павлович
Мать ребёнка: Брилевская (Король??) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
17.09.1860
Сын: Брилевский Трофим Павлович
Мать ребёнка: Брилевская (Король??) Анна Николаевна
Смерть
25.10.1897
Похороны
27.10.1897