(Долгих) Марья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Долгих Василий Иванович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Долгих Василий Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Долгих Александр Васильевич
Отец ребёнка: Долгих Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно