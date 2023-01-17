(Долгих) Марья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Марья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Долгих Степан Васильевич

Отец ребёнка: Долгих Василий Иванович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Долгих Павел Васильевич

Отец ребёнка: Долгих Василий Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Долгих Александр Васильевич

Отец ребёнка: Долгих Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Василий Иванович

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